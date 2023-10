112-liveblog: trekpaard Wietske uit sloot gered • auto tegen boom

Trekpaard Wietske kwam vanochtend aan het Baaneind in Heukelom in een droge sloot terecht. Het dier kon er niet op eigen kracht uit komen. Een aantal hardlopers merkte het dier op en schakelde de brandweer in. Brandweerlieden groeven de sloot uit en wisten het dier vervolgens met behulp van touwen, slangen en een kraan uit de sloot te trekken.

De eigenaar van Wietske begeleidde de reddingsactie. Wietske kan volgens hem niet lang in de sloot hebben gelegen. Hij had haar namelijk kort voor de reddingsactie nog in de wei zien staan. Vermoedelijk is ze door het natte weer met haar poot van het talud geschoten en in de sloot beland. Wietske is een Belgische trekpaard van 15 jaar. Ze ligt inmiddels weer bij te komen in de wei totdat ze weer op eigen benen kan staan.Een voetganger is vanochtend op de Berg in Budel aangereden door een auto.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Of het om een ongeluk gaat, is nog onduidelijk. De omgeving van het bedrijf werd afgezet. Het personeel van de kaasfabriek werd opgevangen. Er kwamen meerdere ambulances, brandweer en politie op de melding af.De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden voor de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss. Hierbij werd twee weken geleden een 15-jarige jongen in zijn rug geschoten. headtopics.com

De verdachte heeft volgens de politie mogelijk iets te maken met de explosieven die eerder die dag werden gevonden op een bedrijventerrein in Deventer. In een bedrijfspand lagen meerdere verdachte pakketjes.Een 24-jarige man uit Den Bosch is woensdag opgepakt voor diefstal en bedreiging in Oss. Op dinsdag sloeg de dief toe bij een telefoonwinkel aan de Burgwal. Hij ging er te voet vandoor. Een voorbijganger zag het gebeuren en achtervolgde de verdachte.

Lees verder:

omroepbrabant »

112-nieuws: auto knalt op lantaarnpaal • tips steekpartij HazeldonkIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: 400 kilo vuurwerk gevonden • auto knalt op lantaarnpaalIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: automobiliste gewond na botsing • 400 kilo vuurwerk gevondenIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: automobiliste gewond na botsing • auto botst met vrachtwagenIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: politie Roosendaal heeft handen vol aan verward persoonIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: busje botst op vangrail • verwarde man dreigt met mesIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕