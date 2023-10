Noord-Nederland wil de proeftuin van Europa zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie

. Een AI Hub Noord-Nederland is daarom in het leven geroepen. Dit is een netwerkorganisatie die bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties samenbrengt die met AI willen werken. Jan Post, van de AI Hub Noord-Nederland: 'De toekomst van AI is onduidelijk. En de enige manier waarop je dan kan reageren is door te proberen en te experimenteren', zegt hij in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe. Samenwerken is daarin erg belangrijk.

Samen Belangrijk bij het gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg, zo vertelt Derks verder, is dat de ontwikkeling samen gebeurt. 'We praten samen met de zorgverleners en patiënten over problemen en pas daarna gaan we ontwerpen. Welke techniek daarbij hoort, en daardoor krijg je ook een heel ander gesprek. Zo komen we samen tot een oplossing die beter past bij de praktijk.' En suggesties zijn er, zo blijkt.

