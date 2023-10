Van Mongolië naar Hoogeveen: schaaktalent wil wereldtop bereiken

De wereldtop van het schaken bereik je niet in een dag. Om de beste te worden moet je oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dat kan deze week tijdens het Hoogeveen Schaaktoernooi. Een wedstrijd waar mensen uit de hele wereld aan meedoen. Zo ook de talentvolle 18-jarige Margadgua Erdenebayar uit Mongolië. Zo'n acht dagen is Erdenebayar inmiddels in Hoogeveen, maar ze voelt zich er al helemaal thuis. 'Iedereen hier in Hoogeveen is zo kalm en aardig.

' Erdenebayar schaakt al sinds haar vierde. 'Mijn zus was lid van de schaakclub, maar ze vond het niks en ging tennissen. Toen heb ik haar plekje overgenomen. Ik vind het een geweldige sport, omdat je nooit stopt met leren. De mogelijkheden tijdens het schaken zijn ontelbaar. Elke dag leer ik wat nieuws en ontwikkel ik mijn vaardigheden.' Tussenjaar Een carrière in de schaakwereld is niet voor iedereen weggelegd, je moet er veel tijd voor vrijmaken.

