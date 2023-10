Liveblog: FC Emmen en AZ zijn begonnen aan de tweede helft

We zijn begonnen aan de tweede helft! Als FC Emmen wil winnen, moeten ze scoren aan de kant van de noordtribune, want die kant spelen ze op de tweede helft.De keeper van Jong AZ gaat nog op de bon. Hij rekt tijd en de scheids is het daar niet mee eens. Na z'n uittrap, fluit de scheidsrechter voor de rust. Tied veur thee!En toen zetten Vlak FC Emmen vlak voor rust op 2-1, maar zijn schot gaat een halve meter naast de goal.Goal FC Emmen! Een trage aanval levert uit het niets een doelput op.

Hij heeft last van z'n lies en Mendes gaat warmlopen.Jong AZ scoort na balbezit van Burnet. Daarvan profiteert Addai en hij schiet de bal in de verre hoek. Het is stil in de Oude Meerdijk.De eerste tien minuten verlopen nog niet spectaculair. FC Emmen is slordig en verliest veel de bal. Jong AZ profiteert daarvan door rustig rond te tikken. Het levert de gasten alleen nog geen enkele kans op.De eerste corner is voor AZ. De bezoekers gaan zeker niet achterover hangen vanavond.

