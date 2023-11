MHO dakwa syarikat asing import barang tanpa bayar permit

Difahamkan, syarikat tersebut kemudian aktif menjalankan perniagaan di Malaysia dengan mengaut keuntungan tinggi apabila dapat menjual barangan dengan harga murah di bawah pasaran sekali gus memberi kesan peniaga tempatan.

Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim berkata, perkara itu dilihat boleh menjejaskan pendapatan negara kerana tidak dapat memungut hasil daripada permit import. “(Selepas kaut untung), duit ringgit kita dibawa keluar ke negara terbabi, aliran tunai ke luar negara. Duit masuk tiada, duit keluar banyak,” katanya dalam satu rakaman video dalam laman sosial.

Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata, MHO akan mengadakan satu sidang akhbar berhubung isu tersebut selepas bersimpati dengan nasib yang menimpa peniaga tempatan itu. – UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Perkara 161 Perlembagaan Persekutuan, Sarawak mempunyai hak untuk menggunakan bahasa InggerisPerkara 161 Perlembagaan Persekutuan, Sarawak mempunyai hak untuk menggunakan bahasa Inggeris

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Cukai barang mewah termasuk barang kemas, jam tangan mulai Mei 2024'Mekanisme pelaksanaan, jenis barang dan kadar cukai barang bernilai tinggi akan diumumkan sebaik sahaja perkara-perkara tersebut...

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Skim Keilatan akan diperluas kepada pekerja asing, kata menteriMenteri Sumber Manusia, V Sivakumar berkata perkara itu sedang diperincikan sebelum dikuat kuasa dalam masa terdekat.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THERAKYATPOST: [Video] Ditanya Isu Hukum Hantar Sihir Pada Perdana Menteri Israel, Ini Penjelasan Ustaz Azhar IdrusUstaz Azhar Idrus menjelaskan bahawa umat Islam tidak boleh melampaui batas dan melakukan perkara haram kepada musuh ketika berperang.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

UMONLINE: Rombak Kabinet satu lagi retorik kerajaan?Anwar kerap dilihat cuba mengelak daripada menyatakan perkara sebenar kepada pengamal media. Sebaliknya beliau terus berteka-teki.

Source: UMonline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Pemilik rumah kosong diarah bersihkan halamanDEWAN Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) telah mengarahkan pemilik sebuah rumah kosong di Luyang untuk menangani keadaan tumbuhan semak di halaman rumahnya itu dan akan meminta sebuah badan kerajaan melakukan perkara sama untuk satu lagi rumah kosong di kawasan Karamunsing.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕