Rombak Kabinet satu lagi retorik kerajaan?

Sebelum ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah memberitahu akan melakukan rombakan Kabinet tetapi sekiranya ia tidak berlaku, maka lebih wajar kekosongan itu diisi oleh pemimpin Parti Amanah Negara (Amanah).

Ini memberi tanggapan tidak bagus bagi kerajaan yang memerintah. Lagipun negara kita hampir-hampir sahaja mengalami krisis kekurangan bekalan makanan serta kenaikan harga barang. Contohnya, kekurangan beras tempatan di pasaran. Malah banyak pihak turut membangkitkan perkara ini dengan serius.

Justeru, Anwar perlu segera dan tidak berlengah-lengah lagi dalam hal ini sekiranya mempunyai rancangan untuk merombak jemaah menteri sedia ada. Jika tiada sebarang perubahan dalam masa terdekat, maka jangan persalahkan rakyat jika Perdana Menteri masih dikecam atau dicerca terutama daripada blok pembangkang yang sentiasa mencari kesalahan dan mempertikaikan kepimpinan Anwar yang didakwa oleh mereka sebagai gagal membawa perubahan besar kepada negara.-UTUSAN

