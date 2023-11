Cukai barang mewah termasuk barang kemas, jam tangan mulai Mei 2024

Cukai baharu itu diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2024 pada bulan lalu. Anwar juga Menteri Kewangan berkata, kementeriannya dalam peringkat akhir untuk memuktamadkan dasar dan perundangan cukai membabitkan barang bernilai tinggi.

“Mekanisme pelaksanaan, jenis barang dan kadar cukai barang bernilai tinggi akan diumumkan sebaik sahaja perkara-perkara tersebut dimuktamadkan dan diluluskan oleh jemaah menteri,” katanya dalam jawapan bertulis Chong Zhemin di Dewan Rakyat semalam.

Pada 27 Oktober lalu, media melaporkan, cukai itu dijangka dikenakan ke atas barangan mahal seperti jet peribadi, kapal layar, barangan kemas dan kereta mewah. Selain itu, cukai tersebut juga dikatakan akan dikenakan ke atas kereta yang dijual melebihi RM200,000, jam tangan melebihi RM20,000 dan barangan kemas berharga melebihi RM10,000.- UTUSAN

