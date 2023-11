Filem tempatan tak berkualiti? Tanya semula objektif pemberi dana

Sama ada disengajakan atau tidak, wujud karya-karya yang diketengahkan kepada masyarakat dan penonton yang dilihat tidak mencapai pemantapan standard sehingga kemudiannya menimbulkan kesangsian. Tidaklah semua, namun tidak dapat dinafikan situasi ini wujud sehingga secara rambangnya menyaksikan filem-filem tempatan yang baharu dan mewarnai panggung wayang sekarang, masih tidak mencapai standard atau kualiti yang tinggi.Mengajukan pertanyaan ini kepada aktor tersohor, Shaheizy Sam, dia yakin, selain penerbit dan pengarah, golongan pelakon juga berhak untuk menyuarakan pandangan mereka berhubung perkara ini.

Katanya, dia percaya, secara umum, semua penerima geran tersebut telah mencuba sedaya upaya untuk menghasilkan dan mengangkat karya tempatan. “Sebagai pelakon yang ditugaskan untuk melaksanakan sesebuah karya daripada penerbit dan pengarah itu, kami juga boleh menilai sama ada produksi itu bersungguh atau tidak dalam menghasilkan sesebuah naskhah.

“Mungkin orang lain tengok mereka buat sambil lewa. Tetapi kita tak tahu niat dan usaha mereka yang telah dibuat dengan sehabis baik namun orang pula tak boleh terima. Tambah Sam, bukan dia tidak mahu bercakap soal kepentingan kualiti pada sesebuah naskhah filem itu. Bahkan, dia percaya, ia juga sepatutnya memainkan peranan yang penting bagi menarik minat penonton untuk ke pawagam.Pun begitu, kata pelakon berusia 41 tahun ini, penilaian aspek kualiti sebenarnya terlalu subjektif untuk dibahaskan.

“Yang saya nak tanyanya ialah, apakah objektif pemberi dana ini? Ke mana hala tuju mereka? Adakah ada percubaan untuk membawa karya-karya itu ke luar negara? Kalau betul nak bawa hingga ke luar negara, carilah pembikin-pembikin filem yang mempunyai reputasi bagus dalam kerja mereka.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Cakra Khan pelik ramai tanya Pizza Wagyu, dedah handal masak sambalCakra Khan pelik ramai tanya Pizza Wagyu, dedah handal masak sambal

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Status rumah tangga Syamsul-Ira jadi tanda tanyaSenario itu tidak seperti ketika tembelang Syamsul mula-mula dipecahkan bekas isterinya, Pu­teri Sarah Liyana yang menyaksikan...

Source: UMonline | Read more ⮕

STARONLINE: Sam Asghari reacts to what Britney Spears said about him in memoirKUALA LUMPUR: A driver drove straight to the Cyberjaya fire station after seeing a large python emerging from the hood of his moving car.

Source: staronline | Read more ⮕

MALAYMAIL: Sam Bankman-Fried is no 'villain' or 'monster,' defence tells juryNEW YORK, Nov 2 ― FTX founder Sam Bankman-Fried's defence lawyer told jurors yesterday that prosecutors in his fraud trial sought to portray him as a “villain” and a...

Source: malaymail | Read more ⮕

THESUNDAILY: Fahmi: CEO diberi ruang laksana hala tuju baharu FinasKUALA LUMPUR: Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) yang baharu Datuk Azmir Saifuddin Mutalib diberi ruang...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: Orang ramai diseru sumbang koleksi audiovisual kepada Arkib NegaraKUALA LUMPUR: Orang ramai disaran menyumbangkan bahan audiovisual seperti dokumentari, filem, iklan, animasi video korporat dan sebagainya kepada Arki...

Source: theSundaily | Read more ⮕