Skim Keilatan akan diperluas kepada pekerja asing, kata menteri

Menterinya, V Sivakumar bagaimanapun berkata perkara itu sedang diperincikan sebelum dikuat kuasa dalam masa terdekat. Skim Keilatan memberi perlindungan kepada pekerja daripada keilatan atau kematian akibat sebarang sebab yang tiada kaitan pekerjaan.

“Untuk pekerja tempatan, mereka dilindungi Skim Bencana Kerja dan Skim Keilatan dengan kadar caruman dibuat majikan sebanyak 1.75%, manakala pekerja membayar 0.5%. Beliau menggesa majikan pekerja domestik asing mencarum skim Perkeso bagi membolehkan pekerja mereka dilindungi Skim Bencana Kerja.

“Sehingga kini, sebanyak 37,328 kemalangan membabitkan pekerja asing dilaporkan kepada Perkeso dengan jumlah bayaran manfaat keselamatan sosial sudah dilunaskan kepada Orang Berinsurans dan waris menjangkau RM76.57 juta.”

