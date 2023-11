Kelantan perkasa Program Tasawwur Islam lahirkan pegawai cekap, tinggi ilmu agama

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Meranti memberitahu, hasrat melahirkan anggota perkhidmatan awam sifar integriti dan menghayati sepenuhnya budaya kerja cemerlang berasaskan penghayatan Islam dapat direalisasikan.

Katanya, beliau menyeru semua ketua-ketua jabatan negeri untuk memastikan budaya integriti dipertahankan bagi mengelak sebarang salah laku rasuah dan salah guna kuasa. “Saya menyeru kepada semua untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan penuh berintegriti bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat khususnya kumpulan sasar adalah yang terbaik.

“Jadikanlah frasa ‘saya yang menjalankan amanah’ sebagai amalan dan budaya bekerja kita dalam ertikata sebenar. Kita wajib berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih serta ikhlas,” ujarnya.

Mohd. Nassuruddin berkata, beliau yakin budaya memartabatkan integriti berupaya memacu Kelantan ke arah kecemerlangan serta pengukuhan dasar dengan pendekatan Merakyatkan MBI. “Dalam apa juga tindakan yang melibatkan kewangan serta perbelanjaan kerajaan, prinsip ‘value for money’ hendaklah sentiasa dititikberatkan di samping keberhasilan atau impak positif bagi setial perbelanjaan.

“Setiap projek atau aktiviti hendaklah dirancang terlebih dahulu dan diuruskan secara efisien dalam usaha mengelakkan pembaziran,” ujarnya.-UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STARONLINE: Eight nabbed, syabu worth RM17mil seized in Kelantan drug raidsKUALA LUMPUR: A driver drove straight to the Cyberjaya fire station after seeing a large python emerging from the hood of his moving car.

Source: staronline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Eight held, syabu worth RM17.2m seized in KelantanKOTA BHARU: Police arrested eight men, including one Thai national, and seized 521 kilogrammes (kg) of syabu, worth RM17.2 million, in five raids arou...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Jangan buat pembelian panik ayam-KPDN KelantanPengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Kelantan Azman Ismail berkata, pihaknya bimbang tindakan itu boleh mengakibatkan bekalan terputus sekali gus menimbulkan keresahan dalam kalangan pengguna.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Kelantan: Ubah suai KSAS hanya libatkan keluasan 514,898 hektarKOTA BHARU: Kerajaan Kelantan mengesahkan cadangan pengubahsuaian Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di negeri hanya membabitkan keluasan sebanyak 514,898 hektar.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Sumbangan rakyat Kelantan untuk Palestin naik 50 peratusKOTA BHARU: Aman Palestin Cawangan Kelantan mendedahkan sumbangan rakyat negeri ini kepada penduduk Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis naik sebanyak 50 peratus dari RM250,000 kepada RM500,000 sepanjang Oktober lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: Sumbangan rakyat Kelantan untuk Palestin naik 50 peratusKOTA BHARU: Aman Palestin Cawangan Kelantan mendedahkan sumbangan rakyat negeri ini kepada penduduk Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis naik sebanyak 50 peratus dari RM250,000 kepada RM500,000 sepanjang Oktober lalu.

Source: UMonline | Read more ⮕