Perkara 161 Perlembagaan Persekutuan, Sarawak mempunyai hak untuk menggunakan bahasa Inggeris

“Di peringkat negeri, kita menubuhkan lima sekolah antarabangsa dan ia akan menggunakan sukatan pelajaran Cambridge, bermakna ia mementingkan bahasa Inggeris.“Justeru, apa yang penting ialah dasar pendidikan tidak boleh terlalu sempit. Ia mesti terbuka kerana orang ramai memerlukan akses untuk menimba ilmu,” katanya dalam sidang media selepas hadir di Majlis Penyerahan dan Perasmian Maktab Rendah Sains MARA Bintulu, di sini hari ini.

Abang Johari yang juga merupakan pro-canselor Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, berkata adalah penting untuk melatih dan menyediakan sumber manusia mengenai teknologi baharu dunia. “Naib Canselor Universiti Teknologi Swinburne di Melbourne telah berkongsi dengan saya tentang perjalanan angkasa lepas.

“Dalam tempoh 20 tahun akan datang, untuk pengetahuan anda semua, perjalanan angkasa lepas sama seperti melancong ke Sibu, atau ke Kuala Lumpur dengan teknologi baharu,” katanya. Sebelum ini dilaporkan Sarawak sedang melihat kemungkinan menawarkan kursus aeroangkasa melalui salah sebuah universiti milik kerajaan negeri, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak.

Abang Johari berkata universiti itu boleh bekerjasama dengan rakannya iaitu Universiti Teknologi Swinburne di Melbourne, Australia, untuk menawarkan kursus sedemikian. “Kami mempunyai kelebihan kerana kami mempunyai rakan sekerja universiti kami di Australia, dan kini Australia mempunyai bidang baharu yang dipanggil Aerospace.

“Insya-Allah, tahun depan, saya akan melawat Kampus Swinburne Melbourne untuk melihat sama ada kita boleh bekerjasama untuk menawarkan disiplin baharu ini atau tidak.”

