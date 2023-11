Mahkamah Persekutuan tolak permohonan semakan MyCC dalam kes MAS, AirAsia

Semasa menyampaikan keputusan mahkamah, Hakim Abang Iskandar berkata tiada merit dalam permohonan semakan MyCC dan badan kawal selia itu juga gagal memenuhi keperluan untuk mewajarkan semakan semula keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini.

Hakim Abang Iskandar memerintahkan MyCC membayar MAS dan AirAsia masing-masing sebanyak RM50,000 sebagai kos. Mahkamah Rayuan pada 26 April 2021, membatalkan denda RM10 juta yang dikenakan ke atas MAS dan AirAsia oleh MyCC pada 2014 selepas kedua-dua syarikat penerbangan itu didapati melanggar larangan perkongsian pasaran di bawah Seksyen 4(2) Akta Persaingan dengan memeterai perjanjian perkongsian pasaran dalam sektor perkhidmatan pengangkutan udara di Malaysia.

MyCC kemudian memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mendapatkan perintah certiorari untuk membatalkan keputusan CAT dan mengembalikan semula keputusannya (MyCC) dalam mengenakan denda ke atas MAS dan AirAsia.

