Maqis patah cubaan seludup kuda laut RM180,000 ke Thailand

Pemeriksaan mendapati sebanyak 90kg kuda laut dianggarkan bernilai RM180,000 tanpa sebarang dokumen sah, iaitu tanpa permit eksport daripada Maqis. (Gambar Facebook)

ALOR SETAR: Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (Maqis) Kedah mematahkan cubaan menyeludup keluar 90kg kuda laut bernilai RM180,000 ke Thailand tanpa dokumen sah dalam satu operasi Rabu lalu.

Pengarah Maqis Kedah, Hisham Abu Bakar, berkata operasi pada 4 petang itu dijalankan dengan kerjasama Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Perikanan Negeri Kedah dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di laluan penumpang (eksport). headtopics.com

“Hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan mendapati sebanyak 90kg kuda laut dianggarkan bernilai RM180,000 tanpa sebarang dokumen yang sah, iaitu tanpa permit eksport daripada Maqis,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, kes disiasat bawah Seksyen 11(2) Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 (Akta 728) yang boleh dikenakan tindakan bawah Seksyen 11(3) akta sama. “Tindakan penguatkuasaan undang-undang melalui operasi bersama agensi akan terus diperkasakan bagi memastikan tumbuhan, karkas, ikan dan hasilan pertanian bebas daripada ancaman perosak dan penyakit berjangkit serta mematuhi syarat dan peraturan ditetapkan,” katanya. headtopics.com

Man loses RM160,000 in online investment scamPolice say the company manager in Sarawak fell for an advertisement on social media. Read more ⮕

Pengurus syarikat rugi RM160,000 terpedaya pelaburan di WhatsAppPolis berkata, mangsa 40-an itu pada mulanya tertarik dengan iklan belajar pelaburan dalam talian semasa melayari Facebook bulan lalu. Read more ⮕

UMK kumpul derma untuk Palestin, sasar lebih RM20,000BACHOK: Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menyasar mengumpul dana lebih RM20,000 bagi membantu rakyat Palestin yang sedang ditindas oleh rejim Zionis ketika ini. Read more ⮕

9 lelaki didenda RM3,000 merusuh guna pedang samuraiMereka didakwa bersenjatakan objek tajam merusuh dekat sebuah kopitiam di Jalan Marin, Sungai Abong, Muar antara 11.30 malam hingga 1 pagi 8 Okt lalu. Read more ⮕

UMK's Emergency Fund for Palestine raises RM10,000 in a weekScam park syndicates are luring many unaware Malaysians with high-paying jobs around the world. Read more ⮕

Peruntukan RM825,000 perkasa program keselamatan kebakaranPeruntukan sebanyak RM825,000 disediakan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) untuk melaksanakan program 'Community Fire Evacuation Awareness Escape Tent'. Read more ⮕