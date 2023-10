Pengurus syarikat rugi RM160,000 terpedaya pelaburan di WhatsApp

Polis berkata, mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan keuntungan pelaburan berjumlah RM20,000 kerana akaun pelaburan dibekukan.

KUCHING: Seorang pengurus syarikat di Bau, di sini kerugian kira-kira RM160,000 selepas menjadi mangsa sindiket pelaburan saham wang menerusi WhatsApp. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Mohd Azman Ahmad Sapri berkata lelaki 40-an itu pada mulanya tertarik dengan iklan belajar pelaburan dalam talian semasa melayari Facebook bulan lalu.

“Kemudian nombor telefon mangsa dimasukkan dalam grup WhatsApp ‘Stock Exchange Group’ sebelum diajar cara membuat pelaburan dalam pasaran saham oleh seorang lelaki dikenali ‘Jerry’ yang mengaku pengurus kewangan syarikat menawarkan pelaburan tersebut. headtopics.com

“Setelah mendengar penerangan suspek, mangsa membuat pelaburan melalui sebuah laman web,” katanya dalam kenyataan. Susulan itu, katanya, mangsa melakukan lima pemindahan wang kira-kira RM160,000 ke dua akaun bank atas nama syarikat berlainan bulan ini.

Azman berkata, mangsa hanya menyedari ditipu apabila gagal mengeluarkan keuntungan pelaburan berjumlah RM20,000 kerana akaun pelaburan itu dibekukan. “Suspek turut mengarahkan mangsa membuat pembayaran tambahan untuk membolehkan dia melakukan pengeluaran wang.” headtopics.com

Katanya, mangsa membuat laporan polis semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, boleh disebat dan didenda, jika sabit kesalahan. Beliau menasihatkan orang ramai membuat pelaburan di platform berdaftar dengan Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti.

Man loses RM160,000 in online investment scamPolice say the company manager in Sarawak fell for an advertisement on social media. Read more ⮕

