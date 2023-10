UMK kumpul derma untuk Palestin, sasar lebih RM20,000

Naib Canselornya Profesor Datuk Dr. Razli Che Razak berkata, setakat ini sebanyak RM10,000 berjaya dikumpulkan hasil sumbangan warga UMK di Kampus Kota dan Jeli baru-baru ini termasuk strategik yang turut menyokong solidariti itu.

“Hari ini adalah giliran warga UMK Kampus Bachok merealisasikan bantahan terhadap kezaliman Zionis terhadap Palestin dengan mengadakan solat hajat, bermunajat dan perarakan yang disertai kira-kira 500 pelajar serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

“Pada masa sama, kita turut melancarkan pungutan dermaperingkat UMK Kampus Bachok. Selain itu, deklamasi sajak dan pidato berkait dengan penderitaan rakyatkatanya kepada pemberita ketika ditemui selepas Program Solidariti Warga Kampus UMK Bachok, di sini petang ini. headtopics.com

Razli memberitahu, kutipan itu akan dilanjutkan sehingga tamatnya Istiadat Konvokasyen ke 13 UMK yang bermula 4 hingga 7 November ini. Katanya, kesemua sumbangan itu akan diserahkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk disalurkan kepada NGO yang berkait.

“Program solidariti yang dianjurkan di semua kampus UMK turut membabitkan pelbagai bangsa dan agama yang bangkit seiringan atas dasar peri kemanusiaan,” katanya.-UTUSAN

