Ugutan diterima Malaysia tunjukkan pendekatan dalam isu Palestin adalah efektif

: Ugutan terhadap kelantangan Malaysia dalam memperjuangkan nasib Palestin menunjukkan pendekatan Malaysia dalam konflik membabitkan Palestin dan Israel adalah efektif.

Pakar Geostrategi Prof Dr Azmi Hassan berkata pemimpin Malaysia perlu lantang dalam memperjuangkan isu rakyat Palestin kerana Israel secara terang-terangan tidak mematuhi undang-undang antarabangsa dan tidak berperikemanusiaan.

Beliau yang juga Felo Kanan Nusantara Academy for Strategic Research berkata pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu Palestin pada hari ini adalah sama seperti pendirian pemimpin negara terdahulu yang mahukan pencerobohan dihentikan di wilayah bergolak itu. headtopics.com

“Cuma Datuk Seri Anwar lebih lantang dalam menyuarakan pendirian Malaysia. Ia tidak bermaksud Perdana Menteri mencuri peluang untuk meraih populariti,” katanya ketika dihubungi Bernama hari ini. Menurut Azmi, rakyat Malaysia harus berbangga dengan pemimpin yang berani membawa suara dan pendirian negara ke pentas antarabangsa.

Anwar ketika berucap pada Perhimpunan Malaysia Bersama Palestin pada Selasa mendedahkan menerima ugutan dari negara luar berhubung tindakannya yang menyuarakan pendirian negara dengan lantang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kepimpinan dan Strategi Asia (ASLI) Danial Rahman ketika dihubungi berkata sokongan Perdana Menteri terhadap rakyat Palestin bukanlah untuk meraih populariti tetapi merupakan satu pegangan perjuangan yang konsisten sejak dahulu lagi. headtopics.com

“Usaha beliau (Perdana Menteri) merupakan cerminan pendirian rakyat Malaysia yang sememangnya prihatin terhadap opresi (penindasan) yang dihadapi warga Palestin dan penentangan terhadap keganasan oleh Kerajaan Israel,” katanya.

Read more:

theSundaily »

‘Ugutan’ isu Palestin tanda bantahan Malaysia dapat perhatian, kata pakarBagaimanapun, penganalisis berkata solidariti terhadap penindasan kemanusiaan khususnya isu Palestin memerlukan kerjasama semua pihak. Read more ⮕

‘Ugutan’ isu Palestin tanda bantahan Malaysia dapat perhatian, kata pakarFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Aman Palestin masih boleh salurkan bantuan kepada PalestinAman Palestin Bhd. (Aman Palestin) masih boleh menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin seperti biasa walaupun menghadapi siasatan Read more ⮕

NGO mahu Anwar berjuang tanpa gentar untuk PalestinMajlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia menyokong ketegasan Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan kebebasan Palestin. Read more ⮕

McDonald’s Malaysia Perjelas Tidak Terlibat Dengan Isu Penindasan Rakyat PalestinMcDonald's Malaysia menegaskan bahawa pembayaran royalti kepada McDonald's Corporation tidak digunakan untuk menindas rakyat Palestin. Read more ⮕

Malaysia khuatir konflik Palestin-Israel jadi perang lebih besar“Kita sebagai masyarakat antarabangsa harus mengambil semua langkah untuk menghentikan apa jua bentuk keganasan. Bagaimana?... Read more ⮕