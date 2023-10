Zul Yahya kayuh basikal tua 1384km Ipoh ke Johor Bahru ke Ipoh solidariti untuk Palestin

Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Simpang Jeram, Nazri Abdul Rahman, beliau berasa bertuah menerima kunjungan Zul Yahya di Muar semalam.

“Berikutan perang Palestin dan Israel, saudara Zul Yahya mengambil langkah nekad untuk kayuh basikal tua dari Ipoh ke Johor Bahru dan kemudian kembali ke Ipoh. “Tujuan jelajah berbasikal itu adalah meningkatkan kesedaran umum atau solidariti tentang isu kemanusiaan dan penderitaan rakyat Palestin.

“Saya juga menyokong semangat usaha murni itu dan pihak saya juga menyerahkan sumbangan misi Palestin sebagai tanda sokongan kepada usaha Zul Yahya ini. Tahniah Zul Yahya,”katanya ketika di temui di Bandar Muar. headtopics.com

Sementara itu, menerusi perkongsian di Facebook, Zul atau wenama sebenarnya Zulkifli Yahya berkata dia ingin melunaskan impiannya itu demi solidariti buat Palestin.“Saya juga membawa tabung sumbangan utk sama-sama berkongsi rezeki kepada saudara kita di Palestin.

“Ayuh! kibarkan bendera Pelestin di rumah dan di premis anda tanda sokongan dan semangat kita kepada rakyat Palestin. “Saya nak melihat bendera Palestin sepanjang kayuhan saya. Kibarkan bendera Palestin dimana saja,”kongsinya di laman sosial Facebook. headtopics.com

Dalam pada itu, bapa kepada enam orang cahaya mata tersebut turut menghargai setiap sokongan yang diberikan kepadanya. “Terima kasih atas sokongan yang kalian berikan, doakan semoga dipermudahkan urusan kayuhan saya pergi dan pulang,”kongsinya.

Zul Yahya yang merupakan pemilik sebuah kedai makan di Ipoh memulakan kayuhan tersebut dari Ipoh pada pagi Sabtu lalu menuju ke selatan tanah air.-UTUSAN

Read more:

UMonline »

Ipoh police cripple armed robbery gang who assaulted elderly in own homesIPOH, Oct 26 — Police have arrested three men and a woman suspected of beating and robbing the elderly in a series of early morning home invasions around Ipoh city. Ipoh police... Read more ⮕

Geng Jiva busted with arrest of 4, including its leader, in IpohPolice say the gang members had caused injuries while carrying out the robberies, particularly in Taman Canning, Taman Ipoh Timur and Bercham. Read more ⮕

Kebocoran arus punca insiden renjatan elektrik di gerai burger di IpohPUTRAJAYA: Kebocoran arus yang disebabkan oleh kabel bekalan fasa hidup yang luka dan terkena pada kerangka kabin gerai jenis besi dan zink, dikenal p... Read more ⮕

Sultan of Johor chairs 262nd meeting of Conference of RulersKUALA LUMPUR, Oct 25 — The Sultan of Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, chaired the 262nd Meeting of the Conference of Rulers at Istana Negara here today. The... Read more ⮕

Johor Sultan chairs 262nd meeting of the Conference of RulersA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Isu parkir hadapan rumah memalukan Johor?KECOH baru-baru ini apabila tular notis diterima pemilik ken­deraan di kawasan Pasir Gudang yang memaklumkan pemilik yang meletakkan kenderaan di depan kediaman boleh dikenakan kompaun. Read more ⮕