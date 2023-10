9 lelaki didenda RM3,000 merusuh guna pedang samurai

Majistret mengarahkan semua tertuduh menjalani hukuman penjara tiga dan lima bulan, jika gagal membayar denda. (Gambar Pexel pic)

PETALING JAYA: Seorang penternak lembu antara sembilan lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Muar atas pertuduhan terbabit merusuh menggunakan pedang samurai. Tertuduh adalah S Vikneshwaran, 34, Tiew Soon Cheng, 58, Yee Wee Keat, 28, Richard Tey Rui Kiat, 22, Goh Hong Jun, 19, Peng Wei Siang, 21, Tan Wei Chuan, 29, Chan Kok Siang, 35, dan Lau Chung Kiat, 29, manakala Cheow V-Chun, 28, tidak hadir.

Harian Metro melaporkan semuanya membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di depan Majistret Fatin Dalilah Khalid. Mereka didakwa mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga lima tahun atau denda atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.Semua tertuduh diarah menjalani hukuman penjara tiga dan lima bulan, jika gagal membayar denda itu. headtopics.com

3,403 aduan jalan berlubang, kerosakan papan tandaPETALING JAYA: Kerajaan menerima sebanyak 3,403 aduan berkaitan masalah jalan raya termasuk jalan berlubang, kerosakan papan tanda serta perabot jalan melalui aplikasi MYJalan, sejak 1 Ogos hingga 23 Oktober lalu. Read more ⮕

Are You A Shutterbug? You Can Win Up To RM3,000 From This DBKL Photography Contest!On 23 October, DBKL posted on Facebook about a photography contest that they are holding and it is open to all Malaysians! Read more ⮕

Sabah donates RM655,000 to the Palestinian causePETALING JAYA: A woman who had been reported missing by family members two days prior was found dead in a car. Read more ⮕

RM655,000 contribution to Palestine FundKota Kinabalu: The State Government announced a contribution of RM655,000 towards the Palestine Peaceful Humanitarian Fund to ease the suffering of Palestinians caught in the ongoing conflict between Hamas and Israel in Gaza. Read more ⮕

KBS salur RM100,000 kepada PGNT perkasa gimnastik di TerengganuKUALA LUMPUR: Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bersetuju menyalurkan bantuan RM100,000 kepada Persatuan Gimnastik Negeri Terengganu (PGNT) bagi memba... Read more ⮕

Singapore’s Lee Foundation contributes RM50,000 to Sarawak Chinese independent school for hostel rebuildPETALING JAYA: A woman who had been reported missing by family members two days prior was found dead in a car. Read more ⮕