Info Room platform khusus usahawan wanita Sabah

Tahun depan, tambahnya, Info Room akan diadakan pada Mac, Jun dan September, dan diharapkan agensi berkaitan dapat bersama-sama menyampaikan perkhidmatan berkaitan keusahawanan. James yang juga Adun Sugut mengucapkan tahniah kepada Pengarah Jhewa, Haslina Ismail dan jentera setiausaha atas penganjuran majlis yang membawa pelbagai manfaat kepada semua peserta.Katanya, penyampaian geran itu merupakan program tahunan Jhewa yang memberi manfaat kepada masyarakat.

“Tahun ini, geran aktiviti berjumlah RM140,000 telah dianugerahkan kepada 28 NGO yang memohon pada awal tahun ini. Sebanyak 14 agensi menyertai pameran itu antaranya Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan (Negeri dan Persekutuan), Jhewa, Jabatan Komunikasi Masyarakat (J-Kom), Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (Sabah), SME Corporation Malaysia, Yayasan Usaha Maju (YUM), Tekun Nasional, Institut Keusahawanan Negara (Inksen), Q Pack Sabah, Bank Negara Malaysia Pejabat Wilayah Kota Kinabalu, Bank Islam, Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Agro Bank.

“Justeru, pada pandangan saya penganjuran majlis sebegini amat bertepatan dan mampu menyumbang sesuatu kepada masyarakat. James menambah, agenda Pembangunan Modal Insan yang menjadi teras Hala Tuju 'Sabah Maju Jaya' (SMJ) turut menekankan isu ini melalui Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tegasnya, ini dapat dizahirkan menerusi penganjuran program kesedaran bertujuan menjaga wanita, khususnya ibu tunggal golongan B40.

