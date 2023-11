Kekuatan daripada Sabah Maju Jaya dalam aset, perniagaan

Samur ialah loji ammonia dan urea kereta api tunggal terbesar di Asia Tenggara dan loji urea ketiga terbesar di Asia Pasifik dengan kapasiti pengeluaran 2,100 metrik tan sehari (mtpd) ammonia, 3,500 mtpd urea synth dan 3,850 mtpd urea butir.

SMJSB, sebagai pelabur kewangan, merancang untuk terus mengguna pakai pendekatan berhemat dan konservatif dalam mengembangkan perniagaannya dalam memperoleh lebih banyak keuntungan dan menghasilkan aset minyak dan gas huluan dan pertengahan.

