MAHB akan tambah baik pengudaraan di KKIA

“Penyejuk udara tambahan juga akan diletakkan di tempat pengembara berbaris atau perlu menunggu untuk menurunkan suhu di kawasan ini.” “Saya terpaksa berulang kali mengelap dahi kerana saya berpeluh,” katanya. PENYEJUK udara tidak lama lagi akan melengkapi fungsi kipas siling di beberapa bahagian KKIA.Dia mendakwa terasa seperti “mendidih” dan mendapat tanggapan bahawa “tiada pendingin hawa di Lapangan Terbang itu”.

“Individu ini berkata sebahagian daripada wang ini harus digunakan untuk menambah baik pendingin hawa bangunan.” “Ini dilakukan melalui pelbagai saluran seperti pengumuman dan papan tanda digital. Komunikasi nasihat perjalanan juga dibuat di media sosial.”

“Sebanyak 132 pengembara lagi turun dari penerbangan AirAsia dari Taipei yang mendarat 9 minit kemudian,” katanya. “Seorang sedang menangani urusan mendesak berkaitan Jabatan di tempat lain di lapangan terbang, manakala seorang lagi menghadapi kematian dalam keluarganya.”

