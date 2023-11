Kerajaan timbang wajib penyedia media sosial daftar dengan SKMM

Menterinya, Fahmi Fadzil berkata perkara itu dilihat wajar dilaksanakan bagi memastikan semua platform media sosial itu memahami dan mematuhi aspek perundangan negara. Menjawab celahan R Yuneswaran (PH-Segamat) mengenai langkah KKD mengawal selia ekosistem aplikasi TikTok, Fahmi berkata, KKD sentiasa meneliti setiap aspek dalam mencari langkah kawalan paling sesuai berdasarkan kepentingan negara.

“Bagi Malaysia, kita ada keadaan tertentu, ada undang-undang tersendiri dan cabarannya unik kepada negara kita, jadi KKD teliti semua dan adakan sesi libat urus, termasuk dengan kementerian lain dalam mencari kaedah dan tindakan paling sesuai.”

“Kerajaan mahupun KKD masih sangat tidak berpuas hati dengan tahap kerjasama Meta masih sangat tidak memadai, oleh itu, KKD melalui SKMM sudah berbincang bagi mendapatkan kerjasama penuh daripada Meta.

Sementara itu, Fahmi mengesyorkan kesatuan bagi pelakon diwujudkan untuk memperjuangkan kepentingan berkaitan penggajian, kemudahan perubatan, kebajikan dan kesejahteraan penggiat industri perfileman. “Di peringkat KKD dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (Finas), templat perjanjian perkhidmatan produksi standard sedang dirangka untuk rujukan dan kegunaan syarikat produksi filem tempatan mempunyai lesen aktiviti Finas.

