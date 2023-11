Malaysia, Belanda perkukuh hubungan

Kata beliau, pertemuan empat mata tersebut diadakan di Kompleks Seri Perdana sempena lawatan kerja Perdana Menteri Belanda ke Malaysia. “Sayugia, kunjungan ini juga membolehkan kami bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang terkait dan juga demi kepentingan bersama.

“Antara isu terkait adalah industri kelapa sawit, kerjasama digital, kecerdasan buatan, teknologi semi-konduktor, yang pastinya banyak untuk dikongsikan antara kedua-dua negara. “Moga hubungan Malaysia-Belanda akan terus bertambah baik dan kukuh pada masa hadapan, Insya-Allah,” katanya menerusi satu hantaran di Facebook, hari ini.-UTUSAN

