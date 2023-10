Armizan: Penyata pemberian khas interim Sabah dijangka dibentang pada sidang kali ini

: Penyata pemberian khas interim Sabah sebanyak RM300 juta dijangka dibentang di Parlimen pada sidang kali ini seperti yang dilakukan tahun lepas, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Datuk Armizan Mohd Ali“Sekiranya disebut tentang semakan pemberian khas, ia mestilah terkait dengan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang syaratnya adalah mesti diwartakan melalui Perintah Undang-undang.

“Kalau tidak melibatkan pewartaan itu bukanlah kadar semakan khas dan pastinya saya yakin Kementerian Kewangan akan melakukan prosedur,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat, hari ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 mengumumkan kadar pemberian khas secara interim ditingkatkan pada kadar bermula RM300 juta dan berkuat kuasa serta-merta bagi 2023. headtopics.com

Sementara itu, Armizan berkata setakat ini belum ada persetujuan muktamad antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan negeri Sabah dan Sarawak berhubung formula semakan kadar pemberian khas setakat ini. Beliau berkata kerajaan Sabah tetap dengan pendirian kadar perlu ditetapkan berdasarkan hak perlembagaan di bawah Perkara 112C (1) (a) dan Perkara 2(1) Bahagian IV, Jadual Kesepuluh, Perlembagaan Persekutuan iaitu kadar 2/5 atau 40 peratus daripada hasil yang diperoleh oleh Persekutuan di Sabah.

“Pada masa sama, antara asas pendirian Kerajaan Persekutuan adalah semakan kadar perlu melihat peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara keseluruhan termasuk Perkara 112C(1) yang menyatakan secara jelas kaitan antara Perkara 112C dan 112D. headtopics.com

Dalam perkembangan lain, Armizan berkata Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah serta Sarawak juga belum mencapai sebarang persetujuan muktamad berhubung kedudukan petroleum iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah (Akta 750) dan hak negeri ke atas pelantar benua.

Penyata pemberian khas interim Sabah dijangka dibentang sidang iniMenteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Armizan Mohd Ali berkata Kementerian Kewangan kini dalam proses melakukan prosedur yang sepatutnya. Read more ⮕

Armizan: JPA akan terus taja bidang perubatan, tertakluk unjuran KKMKUALA LUMPUR: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan meneruskan tajaan biasiswa kepada penuntut bidang perubatan selagi terdapat keperluan guna tenaga p... Read more ⮕

Tajaan pelajar bidang perubatan diteruskan, kata menteriMenteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Armizan Mohd Ali berkata ia diteruskan selagi terdapat keperluan guna tenaga pegawai perubatan bagi perkhidmatan kesihatan negara. Read more ⮕

Jenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esokJenazah Badrul Muhayat dibawa pulang ke Kuala Lumpur, dikebumi di Sentul pagi esok Read more ⮕

Dead body found floating near MMEA jetty in Kuala KurauMELAKA: A sleeping driver caused his car to sink into the Straits of Malacca after high tide swept up the vehicle. Read more ⮕

Body found floating near MMEA's Kuala Kurau jetty identified as 23-year-old womanForeign diplomats, business leaders and China watchers around the world joined the Chinese public in remembering Li who died on FridayMany who had first-hand experience of the former premier shared photos of him on Weibo, including his visits to disaster... Read more ⮕