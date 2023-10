Armizan: JPA akan terus taja bidang perubatan, tertakluk unjuran KKM

: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan meneruskan tajaan biasiswa kepada penuntut bidang perubatan selagi terdapat keperluan guna tenaga pegawai perubatan bagi perkhidmatan kesihatan negara.

“Keputusan untuk meneruskan tajaan kepada pelajar dalam bidang yang melibatkan perubatan kesihatan termasuk pergigian dan farmasi akan dilaksanakan berdasarkan unjuran yang dikemukakan KKM,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau berkata sesi libat urus untuk mendapatkan input penjawat awam itu meliputi enam sesi melibatkan kelompok perkhidmatan, kementerian dan agensi selain 10 sesi di peringkat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Pahang, Perlis, Selangor, Melaka dan Kelantan. headtopics.com

“Setakat 25 Okt, sejumlah 40,422 responden telah mengemukakan 97,706 cadangan menerusi portal kajian SSPA. Ini sekali gus bermakna, tidak ada istilah memilih atau meminggirkan negeri tertentu dalam kajian SSPA ini. Kita akan rangkumkan semua,” katanya.

“Kelulusan yang diberikan juga adalah tertakluk kepada had siling peruntukan yang ditetapkan kepada kementerian-kementerian oleh Kementerian Kewangan. Sekiranya ada sebarang rayuan, boleh dikemukakan kepada JPA,” katanya. headtopics.com

Wad sesak: KKM kaji letak pesakit di hospital swastaWad sesak: KKM kaji letak pesakit di hospital swasta Read more ⮕

KKM gerakkan Pelan Advokasi Mengurangkan GulaKKM gerakkan Pelan Advokasi Mengurangkan Gula Read more ⮕

KKM: Dua kes baharu positif cacar monyet dikesanPUTRAJAYA: Dua kes baharu positif cacar monyet (mpox) yang membabitkan dua lelaki warga tempatan dikesan di Malaysia, yang menjadikan jumlah kumulatif... Read more ⮕

Dead body found floating near MMEA jetty in Kuala KurauMELAKA: A sleeping driver caused his car to sink into the Straits of Malacca after high tide swept up the vehicle. Read more ⮕

Body found floating near MMEA's Kuala Kurau jetty identified as 23-year-old womanForeign diplomats, business leaders and China watchers around the world joined the Chinese public in remembering Li who died on FridayMany who had first-hand experience of the former premier shared photos of him on Weibo, including his visits to disaster... Read more ⮕

Missing woman found dead at Kuala Kurau jettyIPOH, Oct 29 — A woman reported missing on Friday was found dead at the Kuala Kurau Maritime Zone jetty near Parit Buntar yesterday. Perak police chief Datuk Seri Mohd Yusri... Read more ⮕