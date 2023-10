Kanak-kanak cedera ditumbuk bapa selepas bermalam di rumah ibu saudara

: Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun cedera akibat ditumbuk dan ditendang bapa kandung semasa berada di rumah ibu saudaranya di Kampung Perah, Gerik, petang semalam.

Ketua Polis Daerah Gerik Supt Zulkifli Mahmood berkata siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika suspek berusia 37 tahun datang ke rumah pengadu yang merupakan wanita warga Thailand berusia 35 tahun, pada kira-kira 5 petang.

“Suspek kemudian bertindak menumbuk dan menendang belakang badan kanak-kanak itu, serta melibas sebilah parang yang berada di tangannya dan hampir mengenai mangsa,“ katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata berdasarkan siasatan, wanita tersebut telah membawa mangsa ke rumahnya bagi menyambut hari lahir anak saudaranya itu pada kira-kira 6 petang Sabtu lepas. headtopics.com

Menurutnya kanak-kanak itu telah bermalam di rumah ibu saudaranya itu dan akan dihantar pulang pada lewat petang keesokan hari. Zulkifli berkata susulan kejadian itu, adik ipar pengadu telah membawa mangsa ke Jabatan Kecemasan Hospital Gerik bagi mendapatkan rawatan dan pemeriksaan mendapati kanak-kanak tersebut mengalami ‘soft tissue injury’ atau kecederaan tisu lembut pada belakang badan dan paha.

Menurutnya polis masih menyiasat punca kejadian dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. -

Ribut: 13 mangsa termasuk kanak-kanak masih di PPSRibut: 13 mangsa termasuk kanak-kanak masih di PPS Read more ⮕

Kanak-kanak lelaki 12 tahun cedera dipukul bapa kandungSeorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun mengalami kecederaan tisu lembut akibat dipukul di bahagian belakang badan oleh bapa kandungnya dalam kejadian di Kampung Perah di sini semalam. Read more ⮕

Lelaki jatuh bot ketika memancing ditemukan lemasIPOH: Seorang lelaki yang terjatuh daripada bot yang dinaikinya ketika memancing dalam kejadian di Kampung Sungai Jarau, Kati dekat Kuala Kangsar sema... Read more ⮕

Rangka dasar ekonomi penjagaan atasi lambakan warga emasSHAH ALAM: Selangor memerlukan dasar komprehensif dalam ekonomi penjagaan yang melibatkan warga emas dan kanak-kanak untuk memastikan produktiviti negeri ini tidak terganggu dengan kadar kelahiran yang rendah. Read more ⮕

Expanding Ipoh airport more practical than building new one, says LokeThe transport minister says building a new airport will take more time and resources than upgrading the current airport. Read more ⮕

Anthony Loke: Proposal to build new airport in Ipoh needs approval from National Physical Planning CouncilAdvertisementAdvertisement IPOH, Oct 29 — The proposed construction of a new airport needs to be discussed in the National Physical Planning Council (NPPC/MPFN) for its... Read more ⮕