Tajaan pelajar bidang perubatan diteruskan, kata menteri

Armizan Mohd Ali berkata penajaan pelajar dalam bidang perubatan juga adalah tertakluk kepada kajian dan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR: Kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan meneruskan tajaan kepada pelajar dalam bidang perubatan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas), Armizan Mohd Ali.

Beliau berkata ia diteruskan selagi terdapat keperluan guna tenaga pegawai perubatan bagi perkhidmatan kesihatan negara. "Penajaan pelajar dalam bidang perubatan ini juga adalah tertakluk kepada kajian dan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan (KKM)," katanya ketika pergulungan Rang Undang-Undang (RUU) Perbekalan (Belanjawan 2024) di Dewan Rakyat

Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Ahmad Yunus Hairi (PN-Kuala Langat) yang menanyakan tentang pendirian kerajaan terhadap tajaan JPA kepada pelajar-pelajar perubatan sama ada diteruskan atau sebaliknya ketika membahaskan RUU Perbekalan.

