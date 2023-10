Penyata pemberian khas interim Sabah dijangka dibentang sidang ini

Armizan Mohd Ali berkata pembentangan penyata pemberian khas interim Sabah sebanyak RM300 juta dijangka dilakukan pada sidang kali ini seperti tahun lepas.(Gambar SkyscraperCity)

KUALA LUMPUR: Penyata pemberian khas interim Sabah sebanyak RM300 juta dijangka dibentang di Parlimen pada sidang kali ini seperti yang dilakukan tahun lepas, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas) Armizan Mohd Ali.“Sekiranya disebut tentang semakan pemberian khas, ia mestilah terkait dengan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang syaratnya adalah mesti diwartakan melalui Perintah Undang-undang.

“Kalau tidak melibatkan pewartaan itu bukanlah kadar semakan khas dan pastinya saya yakin Kementerian Kewangan akan melakukan prosedur,” katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2024 bagi kementerian itu di Dewan Rakyat, hari ini. headtopics.com

Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 mengumumkan kadar pemberian khas secara interim ditingkatkan pada kadar bermula RM300 juta dan berkuat kuasa serta-merta bagi 2023. Sementara itu, Armizan berkata setakat ini belum ada persetujuan muktamad antara kerajaan Persekutuan dan Sabah serta Sarawak berhubung formula semakan kadar pemberian khas setakat ini.

Beliau berkata kerajaan Sabah tetap dengan pendirian kadar perlu ditetapkan berdasarkan hak perlembagaan di bawah Perkara 112C (1) (a) dan Perkara 2(1) Bahagian IV, Jadual Kesepuluh, Perlembagaan Persekutuan iaitu kadar 2/5 atau 40 peratus daripada hasil yang diperoleh oleh Persekutuan di Sabah. headtopics.com

“Pada masa sama, antara asas pendirian Kerajaan Persekutuan adalah semakan kadar perlu melihat peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara keseluruhan termasuk Perkara 112C(1) yang menyatakan secara jelas kaitan antara Perkara 112C dan 112D.

