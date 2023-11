Die Linke löst Fraktion auf: Parteitag in Augsburg

Die Entscheidung kam gerade noch rechtzeitig vor dem Parteitag. Es war schon drei Wochen her, dass Sahra Wagenknecht mit neun anderen Parlamentariern ihren Abschied von der Linken verkündet hatte, unter ihnen auch der Schweinfurter Abgeordnete Klaus Ernst.. Doch am vergangenen Dienstag setzten die übrig gebliebenen Abgeordneten der Linken zum erhofften Befreiungsschlag an. Und beschlossen, dass die politisch bereits erledigte Fraktion auch formal abgewickelt wird.

Am Nikolaustag soll es soweit sein.Dass sich eine Fraktion inmitten der Wahlperiode auflöst, hat man im Bundestag seit rund 60 Jahren nicht mehr erlebt. Die Linke muss also beim Parteitag an diesem Wochenende in Augsburg einen historischen Scherbenhaufen zusammenkehren. Doch bevor sich Endzeitstimmung breitmachen kann, versucht es die Partei mit Zweckoptimismus. "Bei Niederlagen gilt: Wer achtmal hinfällt, muss neunmal aufstehen", sagt Noch-Fraktionschef Dietmar Bartsch

Die Linke verliert Fraktionsstatus im Bundestag Die Linke im Bundestag verliert ihren Fraktion sstatus. Das kostet sie Geld, Redezeit und Einfluss.

