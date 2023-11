Hacken Sie sich selbst mit einem Raspberry Pi

„Hack dich selbst, bevor es ein anderer tut.“ Ganz unter diesem Motto vermittelt unsere aktuelle Ausgabe wertvolles Wissen, wie Sie mit einem Raspberry Pi Schwachstellen in Ihrem Heimnetz und dem verwendeten Gerätepark aufspüren. Wir stellen vier Hacking-Projekte für unterschiedliche Modelle des Kleinstcomputers vor, vom günstigen Pico W für sieben Euro bis hin zum Tastatur-Raspi 400.Sie lernen zum Beispiel, den Pico W so zu präparieren, dass er sich als WLAN-Hotspot ausgibt.

Damit können Sie testen, wie anfällig Ihr Smartphone oder Ihr Notebook gegenüber Hotspot-Angriffen ist. Mit dem Raspi 3, 4 und 5 imitieren Sie nicht nur, sondern attackieren Router gezielt, um Sicherheitslücken aufzuspüren. Besonders vielseitig hackt es sich mit dem Raspi 400. Der bringt nicht nur eine Tastatur mit, sondern auch ein ausgewachsenes Hacking-Betriebssystem namens Kali Linux, das die wichtigsten Tools an Bord hat. Aber bedenken Sie: Try this only at home! Denn es ist strafbar, fremde Systeme zu attackieren oder Daten auszuspähe

