Die Linke verliert Fraktionsstatus im Bundestag

Die Linke im Bundestag verliert ihren Fraktionsstatus. Das kostet sie Geld, Redezeit und Einfluss. Liquidator – das klingt nach Insolvenzverwalter, und tatsächlich werden die beiden Liquidatoren, die die Bundestagsfraktion der Linkspartei jetzt eingesetzt hat, eine Art politische Insolvenzverwalter sein. Nachdem im Gefolge von. Dazu sind fünf Prozent der Parlamentarier nötig, in diesem Fall 37. Ohne die Abtrünnigen aber kommt die Linke nur noch auf 28.

Ihre Abgeordneten behalten nach der Auflösung der Fraktion ihre Mandate, büßen aber eine Reihe von Rechten ein. So muss die Linke den Vorsitz im Ausschuss für Klimaschutz und Energie abgeben, dem bisher der Unterfranke Klaus Ernst vorstand. Sie verliert Mittel, die einer Fraktion zustehen, Redezeit in den Debatten und ihr Stimmrecht in den Ausschüssen. Außerdem können fraktionslose Abgeordnete keine namentlichen Abstimmungen erzwingen und keine Regierungsmitglieder ins Parlament zitiere

Jan Korte: 'Für die Linke muss nun alles anders werden'Jan Korte, der ehemalige Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, äußert sich zur Auflösung der Fraktion und betont die Notwendigkeit von Veränderungen.

Linksfraktion im Bundestag beschließt die eigene AuflösungEs ist ein historischer Tag für die Linke im Bundestag , im negativen Sinne. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht hat die Fraktion ihre eigene Auflösung beschlossen, ab 6. Dezember soll der Prozess beginnen. Die Zukunft der etwas mehr als 100 Fraktionsmitarbeiter ist offen. Und auch, ob der beschworene Neuanfang der Linken gelingt.

Linksfraktion im Bundestag will sich im Dezember auflösenNach 18 Jahren ist Schluss: Die Linksfraktion, als hoffnungsvoller Bund von PDS und WASG gestartet, zerlegt sich wieder. Die Linke dürfte als parlamentarische Gruppe weitermachen - genauso wie die Konkurrenz vom 'Bündnis Sahra Wagenknecht'.

Regierungsbefragung im BundestagNur dreimal im Jahr nimmt der Bundeskanzler an der Fragerunde teil. Heute stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Parlament.

