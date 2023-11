Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol auf

Unter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die niederländische Regierung erklärte, sie werde weiterhin andere politische Maßnahmen zur Begrenzung der Flüge prüfen.

Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten. "Ich möchte betonen, dass sich das Kabinett weiterhin für die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Schiphol und seiner Umgebung einsetzt", so Infrastrukturminister Mark Harbers in einem Brief an das Parlament. Das Kabinett werde den Plan weiter verfolgen. Es sei jedoch nicht sicher, ob ein neues Kabinett nach den nationalen Wahlen am 22. November die gleichen Prioritäten setzen werd

:

AİRLİNERS_DE: Flugstreichungen in Schiphol: Iata befürchtet Vergeltungsmaßnahmen für EU-AirlinesWegen der Entscheidung der niederländischen Regierung, die Zahl der Flüge am Flughafen Amsterdam- Schiphol zu reduzieren, befürchtet der Iata-Chef nun Vergeltungsmaßnahmen. Diese träfen vor allem KLM. Die EU untersucht nun, ob die Pläne der Niederlande mit EU-Recht vereinbar sind.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Und plötzlich fehlen der Regierung 60 Milliarden EuroDas Urteil hat nicht nur massive Auswirkungen auf die künftige Haushaltspraxis, der Koalition fehlt damit auch auf einen Schlag eine gewaltige Summe, die längst verplant war. StifterMichael über das Urteil des Verfassungsgerichts.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

MEİNMMO: Blizzard verrät Pläne für die nächsten 6 JahreBlizzard hat überraschenderweise die Pläne für die nächsten 6 Jahre verraten. Die Ankündigung einer neuen Erweiterung wird wohl erst im Jahr 2030 erfolgen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

RPONLİNE: CDU-Landesverband will individuelles Asylrecht abschaffenBaden-Württemberg könnte der erste CDU-Landesverband sein, der das Konzept der sicheren Drittstaatenlösung als Ersatz für das individuelle Asylrecht beschließt. Dem Initiator des Antrags, Throsten Frei, geht es um Begrenzung der irregulären Zuwanderung nach Europa und um humanitäre Kontingente.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Ampel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem AmtAmpel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem Amt 👉 Die Regierung will ein härteres Disziplinarrecht, um Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst zu entfernen. Experten äußern Bedenken daran. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »