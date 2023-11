Grüne und Linke fordern Stopp von Signa-Projekten in Berlin

Grüne und Linke im Berliner Abgeordnetenhaus haben an den Senat appelliert, alle Planungen für Projekte des kriselnden Immobilien- und Kaufhauskonzerns Signa in der Stadt zu stoppen. Beide Fraktionen forderten in einer Parlamentssitzung am Donnerstag, alle städtebaulichen Vorhaben von Signa in Zuständigkeit des Senats auf den Prüfstand zu stellen.

„Schritte, die auf die Schaffung von Baurechten abzielen, müssen ausgesetzt werden“, sagte der Grünen-Politiker Julian Schwarze und nannte zwei konkrete Kaufhaus-Entwicklungsprojekte. „Wir brauchen jetzt ein Moratorium für den Hermannplatz und den Ku’damm.“ Es könne nicht sein, dass das Land weiter mit einem unsicheren Partner zusammenarbeite, dessen Geschäftsmodell auf Immobilienspekulation basier

:

NTVDE: Jan Korte: 'Für die Linke muss nun alles anders werden'Jan Korte, der ehemalige Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, äußert sich zur Auflösung der Fraktion und betont die Notwendigkeit von Veränderungen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Die Linke verliert Fraktionsstatus im BundestagDie Linke im Bundestag verliert ihren Fraktionsstatus. Das kostet sie Geld, Redezeit und Einfluss.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

TAGESSCHAU: Grüne Parteibasis kritisiert Kompromisse in der AmpelkoalitionTeile der Parteibasis der Grünen äußern in einem offenen Brief ihre Unzufriedenheit mit der Parteispitze aufgrund von Kompromissen in der Ampelkoalition, die den eigenen Werten widersprechen.

Herkunft: tagesschau | Weiterlesen »

MORGENPOST: Grüne fordern mehr soziale Hilfe für Berlins DrogensüchtigeDie Berlin er Grünen-Fraktion will 55,8 Millionen Euro in mehr Sicherheit nicht nur im Görlitzer Park und am Leopoldplatz investieren.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Flüchtlinge, Gendern, Autobahn: Mitten in Deutschland beginnt die anti-grüne ÄraIn der Mitte Deutschlands entsteht gerade die Alternative zur „Fortschrittskoalition“: Ein sozial-bürgerliches Sicherheitsbündnis. Boris Rhein baut in Hessen damit die Blaupause für die Bundestagswahl. Damit hat der CDU-Mann den Zeitgeist auf seiner Seite.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

RPONLİNE: Linksfraktion im Bundestag beschließt die eigene AuflösungEs ist ein historischer Tag für die Linke im Bundestag, im negativen Sinne. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht hat die Fraktion ihre eigene Auflösung beschlossen, ab 6. Dezember soll der Prozess beginnen. Die Zukunft der etwas mehr als 100 Fraktionsmitarbeiter ist offen. Und auch, ob der beschworene Neuanfang der Linke n gelingt.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »