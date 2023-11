Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-Modus

Der Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023).

Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den US

:

FİNANZENNET: Mehrere Anbieter beantragen Bitcoin-Spot-ETFs bei der SECDie Genehmigung eines Bitcoin -Spot- ETF s in den USA ist schon lange eine große Hoffnung vieler Krypto-Enthusiasten. Zahlreiche unterschiedliche Anbieter haben bereits Anträge zur Zulassung gestellt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

AKTİONAER: Amazon: 13 Prozent Zinsen einsammelnDie Amazon-Aktienanleihe bietet 13% Zinsen bis zum 20. November 2024, unabhängig von der Amazon-Kursbewegung, sofern HSBC keinen Zahlungsausfall erleidet.

Herkunft: aktionaer | Weiterlesen »

BOERSEONLİNE: Kann die Allianz-Aktie um 25 Prozent steigen?Kann die Allianz-Aktie jetzt nochmal um 25 Prozent steigen? Die Chancen stehen gut, doch dafür muss eine wichtige Hürde genommen werden. Was Anleger jetzt bei der Allianz tun sollten.

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: $120,000 bis Ende 2024: Bitcoin ETF Token sammelt $500,000 ein und kann 10x explodierenDie Prognosen für den Bitcoin -Kurs trudeln ein, und eine der optimistischsten lautet 120.000 $ bis Ende 2024 von der Standard Chartered Bank. Die Kryptoindustrie wartet gespannt auf die Genehmigung von Bitcoin - ETF s durch die US-Börsenaufsicht. Der Bitcoin - ETF -Token könnte zu den Münzen mit der besten Wertentwicklung gehören.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: Bitcoin ETF Token: Günstiger Coin mit enormem WachstumspotenzialWird es tatsächlich zur Genehmigung der ersten US Bitcoin Spot ETF s kommen, steigt die globale Akzeptanz als Ganzes. Das fördert die Massenadaption von Kryptowährungen, wovon auch die Anleger von Bitcoin ETF Token in erheblichem Maße profitieren.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

AKTİONAER: Bitcoin & Co: Keine Krypto-Party nach US-InflationsdatenTrotz positiver US-Inflationsdaten bleibt die Reaktion auf dem Kryptomarkt verhalten. Bitcoin und viele Altcoins verzeichnen moderate Verluste.

Herkunft: aktionaer | Weiterlesen »