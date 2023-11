Erdoğan zu Besuch in Berlin

Wären die Zeiten »normal«, so würde das Land wahrscheinlich Kopf stehen in Anbetracht des Besuchs vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Berlin heute. Aber die Zeiten sind nicht normal, und so wirkt der Besuch wie nur eine kleine Baustelle inmitten eines riesigen Areals voller Um- und Neubauten.Besonders angenehm sind die Besuche von Erdoğan für die Bundesregierung nie, so auch der heutige nicht.

Die Deutschtürken sind ähnlich wie ihre Verwandten in der Türkei gespalten, woran der Präsident nicht gerade unschuldig ist. Auch Berlin und Ankara pflegen ihre Meinungsunterschiede, schauen etwa fundamental unterschiedlich auf den aktuellen Konflikt in Nahost, auf die Hamas, die Erdoğan vor Kurzem als »Befreiungsorganisation« bezeichnete und damit so manche Regierung im Westen schockierte. Dann schob er noch hinterher, nicht zum ersten Mal, dass Israel ein »Terrorstaat« sei, woraufhin Benjamin Netanyahu wiederum Erdoğan als »Terrorunterstützer« bezeichnet

:

MORGENPOST: Wie die türkische Community auf den Erdogan-Besuch blicktDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Freitag erstmals seit drei Jahren nach Deutschland . Sein Besuch gilt als heikel.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der BundeswehrMitglieder der Bundesregierung nutzen die Flugbereitschaft der Bundeswehr für offizielle Missionen und benötigen daher keine Vielfliegerprogramme der Airlines.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Erdoğan in Berlin: Wie ist seine Hetze gegen Israel zu deuten?Am 17. November kommt der türkische Präsident Erdoğan für einen Kurzbesuch nach Berlin . Doch sein Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird von seinen kruden Aussagen Richtung Israel überschattet. Was genau hat Erdoğan in den letzten Jahren zum Nahost-Konflikt gesagt – und wie ist seine Hetze zu deuten?

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Serap Güler gegen Absage des Berlin-Besuchs von ErdoganSerap Güler (CDU) stellt sich gegen Forderungen auch aus ihrer Partei, den Berlin - Besuch des türkischen Präsidenten abzusagen. Auch beim Krieg in Gaza bezieht sie klar Stellung.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

RBB24: Der türkische Präsident kommt nach BerlinDer türkische Präsident kommt nach fast drei Jahren erstmals wieder nach Berlin . Von Menschen mit türkischen Wurzeln wird häufig erwartet, dass sie sich eindeutig zu Erdogan positionieren. Das fällt einigen durchaus schwer.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »