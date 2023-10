Sinner besiegt Medwedew im Finale von Wien

Sinner ringt Medwedew niederJannik Sinner hat das ATP-500-Turnier von Wien gewonnen. Der Italiener (ATP 4) gewann das Finalduell der Nummern 1 und 2 der Setzliste gegen Daniil Medwedew (ATP 3) nach über drei Stunden mit 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Im Entscheidungssatz sorgte Sinner mit seinem 2. Break in Folge zum 4:2 für die Differenz. Nach seinem Finalsieg über Medwedew in Peking konnte der 22-jährige Südtiroler damit seinen 2.

Wawrinka in Paris-Bercy gegen ThiemNach der Erstrunden-Niederlage an den Swiss Indoors geht es für Stan Wawrinka (ATP 45) am Montagabend beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy weiter. Der 38-jährige Romand trifft zum Auftakt auf Dominic Thiem (ATP 99). Der Österreicher, der nach seinen Handgelenksverletzungen den Anschluss an die Weltspitze bisher nicht mehr finden konnte, spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation.

01:37 Video Archiv: Wawrinka scheitert in Basel an Schewtschenko Aus Sport-Clip vom 24.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden. Haddad Maia gewinnt Elite TrophyBeatriz Haddad Maia hat das Einladungsturnier WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai gewonnen. Die Brasilianerin schlug im Final die Chinesin Zheng Qinwen 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). An der zum 6.

Marathon-Match: Sinner gewinnt Traumfinal in WienHier finden Sie die wichtigsten Tennis -Kurzmeldungen des Tages. Weiterlesen ⮕

Roger Brennwald zieht nach den Swiss Indoors 2023 eine positive Bilanz, sagt aber auch: «Wien war besser besetzt»Vor dem Finale der 52. Auflage der Swiss Indoors Basel zieht der 77-jährige Turnierdirektor Roger Brennwald Bilanz, erklärt sein positives Fazit, lobt die Konkurrenz von Wien und erklärt, dass er im kommenden Jahr vielleicht auf neue Spieler setzt. Weiterlesen ⮕

Leere Plätze beim Finale: Aber die Swiss Indoors können unter zwei Bedingungen auch ohne Roger Federer funktionierenErstmals konnten sich die Swiss Indoors Basel beim Ticketverkauf nicht auf das Zugpferd Roger Federer verlassen. Die Zuschauerzahlen sind zwar rückläufig, doch das Event ist auch ohne den Lokalmatador zukunftsfähig. Aber ein Selbstläufer ist es nicht. Weiterlesen ⮕

Félix Auger-Aliassime gewinnt zum zweiten Mal die Swiss Indoors in BaselDer Kanadier Félix Auger-Aliassime triumphiert bei den Swiss Indoors in Basel zum zweiten Mal. Im Finale setzt er sich gegen den Polen Hubert Hurkacz durch. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕