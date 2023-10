Leere Plätze beim Finale: Aber die Swiss Indoors können unter zwei Bedingungen auch ohne Roger Federer funktionieren

Eine Stunde vor dem Beginn des Finales am Sonntag waren im Onlineverkauf immer noch rund 200 Plätze für den Basler Centre-Court zu haben. Und auch während der Partie von Hubert Hurkacz (ATP 11) und Félix Auger-Aliassime (ATP 19) waren trotz der Dunkelheit im Zuschauerbereich freie Plätze erkennbar. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit haben es die Swiss Indoors in diesem Jahr nicht geschafft, die Halle am Finalwochenende komplett zu füllen.

Doch, dass von den neu 8100 Plätzen in der Basler St.-Jakobs-Halle einige frei bleiben würden, war zu erwarten. Denn erstmals mussten die Swiss Indoors beim Ticketing ohne Zugpferd Roger Federer auskommen. Die kurzfristige Absage von Aushängeschild Carlos Alcaraz (ATP 2) hat das Turnier zudem stark getroffen. Und so musste auch Turnierdirektor Roger Brennwald in seiner Bilanz zugeben, dass das Konkurrenzturnier von Wien in diesem Jahr erstmals besser besetzt gewesen sei.

Die Swiss Indoors tun deshalb gut daran, die Wahl der Aushängeschilder, die sie jeweils im Vorfeld verpflichten, zu überdenken. Denn während sich in Wien im Halbfinale die vier Topgesetzten Daniil Medwedew (ATP 3), Jannik Sinner (ATP 4), Andrej Rublev (ATP 5) und Stefanos Tsitsipas (ATP 7) duellierten, gab es in Basel in diesem Jahr wenige Spiele, auf die man sich schon am Vortag freut. headtopics.com

Ein Segen war dafür der Exploit von Dominic Stricker (ATP 96), der dank einer Wildcard startete und bis ins Viertelfinale vorstiess, was das Heimpublikum naturgemäss in Ekstase versetzte und zumindest teilweise für die Alcaraz-Absage entschädigte.

Sollte sich Stricker in der Weltrangliste noch weiter nach vorne arbeiten, hat der talentierte Linkshänder gute Chancen, als lokales Zugpferd in die Bresche zu springen. Und sollte der 21-jährige Berner eines Tages sogar im Finale stehen, werden wohl auch keine Plätze mehr leer bleiben. headtopics.com

