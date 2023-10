YB: Schaffen die Young Boys den Sprung an die Tabellenspitze?

Und so starten die Young Boys heute: Bei den Bernern sind mit Itten, Niasse, Lakomy und Imeri gleich einiges an spielerischem Potenzial angeschlagen.

Wicky wechselt im Vergleich zur Champions-League-Partie gegen Manchester City auf fünf Positionen. Auffallend ist das (bislang) unerklärte Fehlen von Camara, der am Dienstag noch als Captain auflief. Elia startet heute mit Nsame, im neuen Mittelfeld spielen Males und Colley. Das verspricht, spannend zu werden.

Preiszerfall bei Modulen: Solarwirtschaft in Deutschland steht unter DruckDie zuletzt stark gesunkenen Grosshandelspreise für Solarmodule machen der deutschen Solarindustrie zu schaffen. Weiterlesen ⮕

FC Lugano verliert gegen FC Brügge in der Conference LeagueDer FC Lugano kassiert in der Conference League im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti verliert in Zürich gegen den FC Brügge 1:3. Weiterlesen ⮕

Super League: Leader FCZ lässt gegen Lausanne-Ouchy Punkte liegenTabellenführer gegen Aufsteiger: Der FC Zürich empfing Stade Lausanne-Ouchy im Letzigrund. Weiterlesen ⮕

Premier League: Tottenham marschiert weiterDie «Spurs» feierten zu Gast bei Crystal Palace einen knappen 2:1-Sieg und bleiben damit auch im 10. Liga-Spiel ungeschlagen. Weiterlesen ⮕

National League: Debüt-Shutout - Kevin Pasche und der perfekte EinstandIn seinem allerersten Spiel in der National League brilliert Lausanne-Torhüter Kevin Pasche mit einem Shutout. Weiterlesen ⮕

Ungleiches Duell im Letzigrund - Der Aufsteiger kann beim FCZ nur auf ein Schlussfurioso hoffenDer intensive Spitzenkampf in der Super League endet torlos. Weiterlesen ⮕