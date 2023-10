Sie sind nie müde: Roboter erobern Schweizer Lagerhallen

Zwei Beine, ein Kopf und präzise Griffarme: Der humanoide Roboter Digit soll als Lagerarbeiter so effizient sein wie ein Mensch – wenn nicht mehr. Aktuell arbeitet der Robo-Lagerist vom Unternehmen Agility Robotics testweise in der Recycling-Abteilung beim weltweit grössten Online-Händler Amazon . Dort darf er Plastikbehälter aufheben, ausräumen und fürs Recycling wieder zurückstellen.

So schreibt Digitec Galaxus auf Anfrage: «Wir nutzen die Technologie, um Prozesse und Abläufe zu optimieren, damit unsere Mitarbeitenden in der Logistik unterstützt werden. Unsere Roboter bewegen sich frei in der Lagerhalle herum, klettern mit Zahnrädern auf Regale hinauf und transportieren Behälter von A nach B», so Mediensprecher Stephan Kurmann. Auch beim Verpacken würden Roboter helfen. Dies spare Zeit, Kosten, Material und sei auch umweltfreundlich.

