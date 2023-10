Swiss Indoors: Der Final in Basel jetzt live

Félix Auger-Aliassime vor dem Spiel: «Meine Muttersprache ist Französisch, doch ich spreche ebenso gut Englisch. Ich bin in Montréal aufgewachsen und fühle mich daher bei Indoors wohler.»Und das sagte gleich im Anschluss Hubert Hurkacz: «Félix hört gerade zu, ich kann Ihnen nur ungern sagen, welcher mein Lieblingsschlag ist – es ist der Aufschlag. Ich hoffe, auf ein gutes Spiel.»Hurkacz und Auger-Aliassime trafen bereits dreimal aufeinander.

Der Kanadier hatte bislang ein schwieriges Jahr und feierte zuletzt in Japan zwei Siege in Folge. Nun gegen Ende Jahr scheint er wieder Fahrt aufzunehmen und kann heute seinen Titel in Basel verteidigen. Bislang überzeugte er an diesem Turnier mit seinen guten Returns.Der Elftklassierte im ATP-Ranking setzte sich im Halbfinal gegen den Franzosen Hugo Humbert nach langem und spektakulärem Abnützungskampf schliesslich 6:4, 3:6 und 7:6 durch.

Sein Gegenüber, der Kanadier Auger-Aliassime, ist amtierender Titelverteidiger und schlug in seinem Halbfinal ohne grosse Schwierigkeiten den Dänen Holger Rune 6:3 und 6:2. Er verwertete nach zwei entscheidenden Breaks im ersten Satz dann im dritten Satz nach dem ausschlaggebenden Break auch gleich den ersten Matchball.Im Final der Swiss Indoors in Basel stehen sich der Kanadier Félix Auger-Aliassime und der Pole Hubert Hurkacz gegenüber.

