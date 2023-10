Roger Brennwald zieht nach den Swiss Indoors 2023 eine positive Bilanz, sagt aber auch: «Wien war besser besetzt»

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten.

Swiss Indoors in Basel ohne Federer: So will Präsident Roger Brennwald die heikle Aufgabe meisternDas Basler Turnier hat das heikle Übergangsjahr gut gemeistert. Präsident Roger Brennwald will mit dem teuersten Schweizer Sportanlass zu den Wurzeln zurückkehren. Weiterlesen ⮕

Über die Faszination: «Unberechenbar und sehr fair»In unserer regelmässigen Rubrik aus Basel erläutert Roger Brennwald seine Liebe zum Tennis. Weiterlesen ⮕

Bernhard Schär an den Swiss Indoors: «2017 hat sich für Federer ein goldener Kreis geschlossen»Der ehemalige Sportreporter ist immer noch hautnah am Tennis dran. Er ist ein Fan von Nadal, dem Kämpfer. Von Federer, dem eloquenten Interviewpartner. Und Hingis, die für ihn die Volleys übernimmt. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: Dominic Stricker winken 135’000 FrankenDer Basel-Höhenflug von Dominic Stricker endete im Viertelfinal. Trotzdem hat er gute Chancen beim NextGen-Finals in Saudiarabien dabei zu sein. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz erster Finalist an den Swiss IndoorsHubert Hurkacz ist erster Finalist der diesjährigen Swiss Indoors in Basel. Der Pole gewinnt im Halbfinal 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert. Weiterlesen ⮕

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕