– FCB: Das Spiel läuft – wer startet besser in die Partie?

Schiedsrichter Fedayi San pfeift die Partie an. Das Spiel Lausanne gegen Basel, oder Elfter gegen Zwölfter der Super League, beginnt.Kurz vor Spielbeginn sind auf der Stade de la Tuilière vor allem die Fans des FC Basel zu hören. Sie unterstützen ihre Farben auch in dieser schwierigen Zeit.Seit Einführung der Super League im Jahr 2003 konnte Lausanne zuhause in 15 Spielen noch nie gegen den FCB gewinnen.

, mit gutem Beispiel voranzugehen und die anderen mitzureissen. Klar ist: Der Druck auf den FCB ist nach gestern noch ein bisschen grösser geworden. Mit Stade-Lausanne-Ouchy und Yverdon-Sport konnten nämlich gleich zwei potentielle Kontrahenten im Abstiegskampf punkten. Yverdon spielte zuhause gegen den FC Winterthur 1:1. Das gleiche Resultat konnte sich Stade-Lausanne-Ouchy beim Leader FC Zürich erkämpfen.Drei Spiele, drei Niederlagen, 0:7 Tore.

Klar ist: Eine Niederlage heute liegt eigentlich nicht mehr drin. Klar ist auch: Die Mannschaft steht unter enormem Druck. In Kürze wird sich zeigen, wie sie mit diesem Druck umzugehen weiss.… zum Auswärtsspiel des FC Basel in der 12. Runde der Super League gegen den FC Lausanne-Sport. Nach zuletzt drei Niederlagen und 0:7 Toren in der Liga ist die Devise für die heutige Partie klar: Punkte müssen her, am besten gleich deren drei. headtopics.com

