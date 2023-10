Ich gebe zu: Ein Tofu-Fan bin ich nicht. Schuld daran sind vermutlich einige Kantinenköche, die einst versucht haben, mir dieses als Poulet-Ersatz in einem lieblosen Mah-Meh unterzujubeln. Auf einer Reise in China hab ich dann erfahren, dass die Sache mit dem Tofu etwas komplizierter ist. Es gibt geschmeidig-milchigen Tofu, aber auch solchen, der drei Blocks von der Imbissbude entfernt noch durch die Strassen stinkt. Und Tofu ist kein Fleischersatz, sondern etwas Eigenes.

Aufgehorcht hab ich dann doch, als ich kürzlich auf der Suche nach Linsen-Rezepten auf einen bestechenden Vorschlag stiess: Mit nur wenigen Handgriffen und kaum Zutaten lasse sich Tofu aus Linsen herstellen. Nicht nur das. Wie weitere Rezepte zeigen, soll dasselbe mit praktisch allen Hülsenfrüchten möglich sein, auch mit Erbsen oder Bohnen. Mit dieser Technik kommt man nicht nur einfach zu selbst gemachtem Tofu.

Schon aus 100 Gramm getrockneten Erbsen oder Linsen lässt sich eine ansehnliche Portion Tofu herstellen. Bei Veganern sind Hülsenfrüchte als Proteinlieferanten beliebt. Dass die einfache Methode funktioniert, wollte ich erst aber doch nicht richtig glauben. Denn echter Tofu verlangt nach einem aufwendigen Verfahren, das Käsern bekannt vorkommen dürfte: Die Sojabohnen werden aufgeweicht und zu einer Milch verarbeitet. Diese wird zur Gerinnung gebracht, die ausgeflockten festen Teile werden dann zu Tofu gepresst. headtopics.com

Ähnliche Rezepte gibt es auch für Kichererbsenmehl. Dieses wird erst mit etwa gleich viel Wasser angerührt und dann in mehr Wasser gekocht – das Resultat ist dasselbe. Diese Variante wird in Myanmar Shan-Tofu genannt und ist wohl das Vorbild für den Tofu aus Hülsenfrüchten.Um das Beste daraus zu machen, nehme ich rote Linsen und grüne Erbsen – das Resultat sollte sich ja möglichst vom beigen Supermarkt-Tofu abheben.

Fazit: Gute Nachrichten für alle, die die etwas gummige Textur von Tofu nicht mögen. Die fehlt hier. Dafür erinnert der selbst gemachte Tofu an etwas Wohlbekanntes – angebratene Polentaschnitten. Nur duften sie nicht nach Mais, allerdings auch sonst nicht nach viel. Die Zugabe von Gewürzen könnte sich also lohnen, andererseits passt sich der Linsentofu so auch gut an jede Sauce an, sei es Salat-, Soja- oder Bratensauce. headtopics.com

