Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund spielen 3:3-Unentschieden

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben am 9. Bundesliga-Spieltag mit einem 3:3-Remis für Spektakel gesorgt. Zweimal kamen die Dortmunder dabei von einem Rückstand zurück. Oscar Marmoush (8./24.) hatte die Partie früh mit einem Doppelpack in Frankfurter Bahnen gelenkt, Marcel Sabitzer (45.) und Youssoufa Moukoko (54.) glichen für den BVB wieder aus.

Auf Fares Chaibis 3:2 reagierten die Gäste dann wiederum mit dem 3:3 durch Julian Brandt. Die Tore nicht mehr auf dem Platz erlebt hatte derweil Gregor Kobel. Der Nati-Goalie wurde früh von Mitspieler Nico Schlotterbeck im Gesicht getroffen und musste deshalb kurz nach dem 0:2 ausgewechselt werden.

Audio BVB-Trainer Terzic im Interview (ARD-Audio, Markus Philipp) 02:57 min Bild: IMAGO / osnapix abspielen. Laufzeit 2 Minuten 57 Sekunden. Xhaka siegtIn der Tabelle liegt Dortmund dadurch neu auf dem 4. Rang, eine Woche vor dem «Klassiker» fehlen zwei Punkte auf die Bayern. Frankfurt schiebt sich auf den 7. Platz. Im zweiten Spiel des Sonntagabends gewann Granit Xhaka mit Leverkusen gegen Freiburg mit 2:1. headtopics.com

9. Runde der Bundesliga - Kobel bei BVB-Remis verletzt ausgewechselt Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund spielen 3:3. Nati-Goalie Gregor Kobel muss den Platz früh verlassen. Weiterlesen ⮕

BVB rettet 3:3-Remis in Frankfurt und bleibt weiter unbesiegt Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga zwar ungeschlagen, verliert aber Gregor Kobel: Der Nati-Torhüter muss beim 3:3 in Frankfurt verletzt vom Platz. Weiterlesen ⮕

National League: Debüt-Shutout - Kevin Pasche und der perfekte EinstandIn seinem allerersten Spiel in der National League brilliert Lausanne-Torhüter Kevin Pasche mit einem Shutout. Weiterlesen ⮕

Selbstunfall auf der Landstraße in BiltenAm Samstagabend kam es zu einem Selbstunfall, als eine 38-jährige Fahrerin einem Wildtier ausweichen wollte. Weiterlesen ⮕

Nach Attacke mit 18 Toten: Grossfahndung nach Täter im US-Staat MaineNach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem… Weiterlesen ⮕

Übernimmt YB heute mit einem Sieg den Leaderthron?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕