Albert von Monaco und Charlène besuchen Rugby-WM-Finale in Paris

So glücklich hat man dieses royale Paar schon länger nicht mehr gesehen: Albert von Monaco und seine Frau Charlène besuchten gestern Abend das Rugby-WM-Final in Paris.Die strahlenden Augen von Charlène machen sofort klar, welche Mannschaft das Finalspiel gewonnen hat — Südafrika natürlich.Beim 12:11-Finalsieg von Südafrika gegen Neuseeland im Stade de France war viel Prominenz anwesend. Mehrfach von den TV-Kameras eingefangen wurde auch Roger Federer.

Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland im Stade de France war viel Prominenz anwesend. Mehrfach von den TV-Kameras eingefangen wurden Novak Djokovic und Roger Federer. Die Schweizer Tennislegende sass zusammen mit Ehefrau Mirka, allen vier Kindern und seiner Mutter Lynette, sie ist Südafrikanerin, im Stadion. Federer stattete nach dem Spiel den siegreichen Springboks in der Garderobe einen Besuch ab.

Charlène, die oft als steif und emotionslos beschrieben wird, klatschte, lachte, jubelte, reckte ihre Hände gegen den Himmel, umarmte Zuschauer*innen und gab sich völlig losgelöst. Die strahlenden Augen von Charlène machen denn am Ende des Spiels auch sofort klar, welche Mannschaft den Rugby-WM-Final gewonnen hat — Südafrika natürlich.Charlène von Monaco ist für ihre Wandelbarkeit in Sachen Frisur bekannt, doch auch auf Fashion-Ebene überzeugt sie auf ganzer Linie. Sieh dir im Video ein paar unvergessliche Looks der Fürstin an. headtopics.com

