Englands Rugby-Nationalteam gewinnt Spiel um Platz 3 bei der WM in Frankreich

Englands Rugby-Nationalteam hat sich nach dem so bitter verlorenen Halbfinal immerhin den Trostpreis bei der WM in Frankreich gesichert. Sechs Tage nach dem 15:16 gegen Südafrika gewannen die Engländer im Stade de France von St. Denis das Spiel um Platz 3 gegen Argentinien 26:23 und schafften es nach drei Vize-Titeln (1991, 2007, 2019) erneut auf das «Podium».

In einem umkämpften Duell gelangen England durch Ben Earl (8.) und Theo Dan (44.) sowie Argentinien durch Tomas Cubelli (36.) und Santiago Carreras (42.) jeweils zwei Trys. Vier verwandelte Straftritte von Owen Farrell machten letztlich den Unterschied – auf der Gegenseite verpasste Nicolas Sanchez (75.) per Strafkick den 26:26-Ausgleich und Argentinien die zweite Medaille nach Platz 3 an der WM 2007.

Showdown am SamstagIm Traumfinal stehen sich am Samstagabend an gleicher Stelle Südafrika und Neuseeland, das im Halbfinal Argentinien klar dominiert hatte, gegenüber. Beide haben die Chance, als erste Nation zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Titelverteidiger Südafrika hatte sich vor vier Jahren im Finale gegen England die WM-Krone gesichert. headtopics.com

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Final zwischen Neuseeland und Südafrika können Sie am Samstag ab 20:40 Uhr live auf SRF info oder in der Sport App verfolgen.

