Grünen greifen bei den Bundesratswahlen mit eigener Kandidatur an

Am Samstag entschied die Fraktion alsdann in einer Onlinesitzung: Die Grünen greifen bei den Bundesratswahlen mit einer eigenen Kandidatur im Dezember an. Und an einem Point de Presse machte Parteipräsident Balthasar Glättli die Ansage: «Das Klima gehört in den Bundesrat.» Es ist der einprägsamste Slogan der Grünen im Wahljahr – eine Woche nach den Wahlen.

SCHWEİZERBAUER: Grüne wollen FDP-Bundesratssitz angreifenDie Grünen wollen bei den Bundesratswahlen einen FDP-Sitz angreifen.

TAGBLATT_CH: Grüne kündigen eigene Kandidatur für Bundesratswahlen anDie Grünen haben beschlossen, bei den Bundesratswahlen im Dezember mit einer eigenen Kandidatur anzutreten. Parteipräsident Balthasar Glättli betont, dass das Klima in den Bundesrat gehört.

TAGESANZEİGER: Bundesratswahlen: Angriff der Grünen setzt SP unter DruckDie Grünen wollen auf Kosten der FDP in den Bundesrat. Der Plan könnte jedoch zum Bumerang für das linke Lager werden.

BAZONLİNE: Angriff der Grünen: Trotz Wahlniederlage wollen sie einen Sitz im BundesratDie Grünen kandidieren trotz ihrer Wahlniederlage für einen Sitz im Bundesrat und wollen der FDP einen der beiden Sitze abjagen. Die FDP zeigt sich unbeeindruckt und betont, dass die Grünen nicht zu den vier grössten Parteien gehören, die Anrecht auf einen Sitz im Bundesrat hätten. Die SP muss nun entscheiden, ob sie die grüne Kandidatur unterstützt.

BAZONLİNE: Vertretung in der Landesregierung: Die Grünen wollen in den BundesratTrotz der Wahlniederlage weichen die Grünen nicht von ihrem Bundesratsplan ab. Die alte Zauberformel sei tot.

TAGBLATT_CH: «Klima in den Bundesrat»: Die klandestine Operation der Grünen ist von langer Hand geplant – und wirkt trotzdem improvisiertDie Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen, bereits kursieren Namen von Kandidaten. Ihre Ausgangslage ist aber schlecht. Die Fraktionschefin begründet die Strategie – und warum die Grünen nicht früher angegriffen haben.

