Marathon-Match: Sinner gewinnt Traumfinal in Wien

Sinner ringt Medwedew niederJannik Sinner hat das ATP-500-Turnier von Wien gewonnen. Der Italiener (ATP 4) gewann das Finalduell der Nummern 1 und 2 der Setzliste gegen Daniil Medwedew (ATP 3) nach über drei Stunden mit 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Im Entscheidungssatz sorgte Sinner mit seinem 2. Break in Folge zum 4:2 für die Differenz. Nach seinem Finalsieg über Medwedew in Peking konnte der 22-jährige Südtiroler damit seinen 2.

Haddad Maia gewinnt Elite TrophyBeatriz Haddad Maia hat das Einladungsturnier WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai gewonnen. Die Brasilianerin schlug im Final die Chinesin Zheng Qinwen 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). An der zum 6. Mal ausgetragenen Elite Trophy können die im Ranking bestplatzierten Spielerinnen teilnehmen, die sich nicht für die WTA Finals qualifiziert haben.

Radio Pilatus Ticket-Wahnsinn: Wir schicken die Kita SmallFoot an den FCL-MatchÜberraschung für Julia: Sie gehört zu den Gewinnern des Radio Pilatus Ticketwahnsinns. Das ganze Team aus der Kita kriegt Tickets für das FCL-Spiel gegen die Grasshoppers am 5. November. Melde auch dein Team an und finde heraus, ob du gewinnst. Weiterlesen ⮕

Super League Liveticker: FCZ – Stade Lausanne-OuchyDie Zürcher sind noch immer ungeschlagen und führen die Super League an. Im zwölften Saisonspiel empfangen sie Stade Lausanne-Ouchy. Der Match im Liveticker. Weiterlesen ⮕

Angriffe erfolgreich abgewehrt: Martin gewinnt enges RennenJorge Martin gewinnt den GP Thailand. Weiterlesen ⮕

Odermatt verpasst Auszeichnung trotz Rekordpunktzahl und zweimal WM-GoldAmerikanerin gewinnt «Skieur d'Or» zum dritten Mal, nachdem sie bereits 2017 und 2019 ausgezeichnet wurde. Weiterlesen ⮕

Stricker gewinnt den zweiten Satz gegen HumbertDer 21-Jährige verliert den Startsatz 4:6, gewinnt den zweiten Umgang dann aber 6:2. Weiterlesen ⮕