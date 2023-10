Servette feiert dritten Sieg in Folge gegen Luzern

Servette arbeitet sich in der Tabelle der Super League nach vorne. Nach einem mühevolle Saisonstart unter dem neuen Coach René Weiler feiern die Genfer in der 12. Runde daheim gegen Luzern (4:2) den dritten Sieg in Folge.Obwohl Servette erst am Donnerstag in Moldawien im Einsatz gestanden hatte, besass es am Sonntag noch die Energie für einen Schlussspurt. Goalgetter Chris Bedia (66.) mit seinem ersten Tor seit einem Monat und Bendeguez Bolla (82.

Der Ivorer ist für Luzern kaum zu verteidigen. Behauptet vorne den Ball stets mit seinem Körpereinsatz, ist stetiger Gefahrenherd und gar Torschütze.7236 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 7. Antunes (Stevanovic) 1:0. 33. Ottiger (Dorn) 1:1. 61. Chader (Dorn) 1:2. 66. Bedia 2:2. 82. Bolla (Mazikou) 3:2. 96. Crivelli (Penalty) 4:2.: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Cognat (88. Diba), Ondoua (63. Douline), Antunes (54. Crivelli); Stevanovic, Bedia (88.

Servette gewinnt gegen Luzern mit 3:2 Servette gewinnt das Spiel gegen Luzern mit 3:2. Tore von Miroslav Stefanovic, Bendeguz Bolla und Sofyan Chader. Weiterlesen ⮕

