Holt sich der FCL gegen formstarke Genfer Punkte? Das Auswärtsspiel gegen Servette ab 16.30 Uhr im Ticker

PİLATUSTODAY: Radio Pilatus Ticket-Wahnsinn: Wir schicken die Kita SmallFoot an den FCL-MatchÜberraschung für Julia: Sie gehört zu den Gewinnern des Radio Pilatus Ticketwahnsinns. Das ganze Team aus der Kita kriegt Tickets für das FCL-Spiel gegen die Grasshoppers am 5. November. Melde auch dein Team an und finde heraus, ob du gewinnst.

BERNERZEİTUNG: Estelle Revaz: Cellistin überrascht bei Genfer NationalratswahlenEstelle Revaz zog an ihrer Konkurrenz vorbei und eroberte für die SP einen Sitz. Politisiert wurde die 34-Jährige in einer schweren Zeit.

PİLATUSTODAY: FCL-Jassturnier: Wolf, Meyer und Co. tauschen sich mit Fans ausFCL Jassturnier

SUEDOSTSCHWEİZ: Punkteteilung im Duell der PunktelosenServette holt beim 1:1 gegen Sheriff Tiraspol einen wichtigen Auswärtspunkt. Allerdings wäre für…

20MİN: GP von Mexiko: Leclerc holt sich Pole, Alfa-Sauber in Top10Beim Qualifying vom Grossen Preis von Mexiko kam es gleich zu mehreren Überraschungen.

BLUENEWS_DE: Kilde: «Shiffrin holt den Gesamtweltcup – das ist einfach»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

